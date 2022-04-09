CNN: близько 25% російських військ, що воювали в Україні, вже небоєздатні

Чверть російських військ, які залучені у повномасштабну війну Росії проти України, вже недієздатні, пише CNN з посиланням на неназваного європейського чиновника, повідомляє Новое время.

За його словами це пов’язано зі значними втратами і поганою матеріально-технічною базою та проблемами з забезпеченням.

За даними видання напередодні повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого Росія розмістила близько 120 батальйонних тактичних груп (БТГ) на українських кордонах.

Через шість тижнів війни приблизно 29 з них фактично стали небоєздатними, сказав чиновник.

Наразі Росія проводить перегрупування та об'єднання залишків декількох груп для продовження наступу на Україну.

Раніше видання АВС News із посиланням на неназваного чиновника Пентагону повідомляло, що Росія втратила від 15 до 20% бойової сили, яку вона виставила проти України з початку повномасштабного вторгнення.

За даними Генштабу ЗСУ російські окупанти за час повномасштабної війни втратили 19,1 тисячі військових і тисячі одиниць техніки.