Посольство ЄС відновлює роботу у Києві

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив про поновлення роботи посольства в Києві, повідомляє Європейська правда.

Про своє повернення він натякнув у твіттері.

"Я щасливий повернутися до Києва", - написав дипломат в одному з постів .

Варто зазначити, що Маасікас прибув до української столиці напередодні, супроводжуючи верховного представника Жозепа Борреля та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн під час їхнього спільного візиту до Києва.

Однак у коментарі Маасікас підтвердив, що справді офіційно відновлює роботу у Києві.

В іншому повідомленні Матті Маасікас опублікував фото із прапором ЄС над будівлею посольства.

"Дещо потрібно робити насамперед", - коментує він це фото .

Також у суботу Матті Маасікас зустрівся з послом Польщі Бартошем Ціхоцьким, пояснивши, що повинен у нього "багато навчитися", очевидно, про особливості проживання в Києві.

Напередодні Жозеп Боррель оголосив, що робота представництва ЄС в Україні, яке після початку війни переїхало до Польщі, тепер знову здійснюватиметься з Києва.

Нагадаємо, делегація ЄС була евакуйована з Києва невдовзі після російського вторгнення, коли атаки на Київ та його передмістя посилилися.

Після евакуації представництво ЄС працювало у Жешуві, звідки координувало європейську та міжнародну допомогу Україні. Деякі співробітники делегації, як і раніше, працюватимуть звідти і продовжуватимуть працювати віддалено.