Верещук: Україна та Росія провели третій обмін полоненими

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що відбувся новий обмін полоненими між Україною і Росією. З російського полону звільнили 26 українців, повідомляє Новое время.

"За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей" , — написала Верещук.

1 квітня між Україною та Росією відбувся новий обмін полоненими. Було звільнено 86 українських військових, серед яких 15 жінок.

Перший повноцінний обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 24 березня. Десять військовослужбовців ЗСУ обміняли на таку саму кількість захоплених у полон російських окупантів. Також 11 цивільних російських моряків, врятованих Україною із затопленого біля Одеси судна, обміняли на 19 українських цивільних моряків із рятувального судна Сапфір, захоплених окупантами під час спроби забрати українських військових з острова Зміїний.