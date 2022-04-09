Прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив про готовність лібералізувати торгівлю з Україною. За його словами, це допоможе українській економіці, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить спільний брифінг Джонсона і президента України Володимира Зеленського.

"Ми хочемо лібералізувати торгівлю з Україною, щоб допомогти економічним шляхом" , - сказав Джонсон.

За його словами, Великобританія також готова надати допомогу Україні в розмінуванні звільнених територій.

Нагадаємо, вдень 9 квітня стало відомо про несподіваний візит Джонсона до Києва. Приїзд британського прем'єра не афішувався.

Зазначимо, голова офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що візит Джонсона в Україну не був спонтанним.