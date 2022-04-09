ГУР: російські верфі зупиняють виробництво військових кораблів

Військово-промисловий комплекс рф, залежний від імпортних високих технологій, не здатний продовжити виробництво сучасної зброї. Так російські верфі зупиняють виробництво кораблів через брак іноземних комплектувань, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"На російських верфях склалась критична ситуація щодо виконання контрактів з будівництва та обслуговування військових кораблів. Причини: скрутне фінансове становище та відсутність іноземних комплектувань" , — повідомили в ГУР.

За даними розвідки, АТ Восточная верфь (Владивосток) має виконати державні замовлення на загальну суму 35 млрд руб. Йдеться, зокрема, про будування та постачання двох морських танкерів, двох малих ракетних кораблів, двох пересувних морських причалів, ремонт і сервісне обслуговування кораблів та катерів різних типів.

Водночас із листа військового представника міністерства оборони РФ стає зрозумілим, що на початок квітня 2022 року через скрутне фінансове становище всі роботи призупинені. Проводиться звільнення персоналу, а терміни виконання контрактів зірвано. Саме підприємство готують до початку процедури банкрутства.

Інший лист військового представника засвідчує тотальну нестачу іноземних компонентів для продовження робіт з будування військових кораблів та систем для них. У перелік обладнання, виробництво яких довелось зупинити, входять стернові колонки, навігаційні комплекси, радіостанції. Автори листа повідомляють про неможливість знайти російські або азійські замінники імпортних комплектувань.

У ГУР МОУ зазначають, що також зупинено виробництво порохових зарядів для морської артилерії через відсутність іноземних компонентів і відсутність російських аналогів.