Україна ввела повне торговельне ембарго проти РФ

Український уряд на засіданні у суботу схвалив повне торговельне ембарго на торгівлю з Росією, яка у лютому розпочала повномасштабну війну проти України, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Введено торгове ембарго проти Російської Федерації. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з Російської Федерації" , – написав він.

Крім того, на засіданні у суботу уряд денонсував договір між Україною та Білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій.