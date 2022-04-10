Кабмін продовжив термін подання заяв на отримання допомоги переселенцям

Кабінет Міністрів України продовжив термін подачі заяви на отримання допомоги переселенцям. Кінцевий термін подання заяви - 30 квітня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

"Уряд продовжив кінцевий термін подачі заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям до 30 квітня. Українці можуть до кінця цього місяця податися на отримання 2 тисяч гривень на дорослого і 3 тисяч гривень на дитину" , - написав він.

Нагадаємо, Кабмін виділив Мінсоцполітики 10 млрд гривень на програму "надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг".

Крім того, внутрішні переселенці, щоб отримати виплати за березень, повинні зареєструватися як внутрішньо переміщені особи до 14 квітня.