Кабмін продовжив термін подання заяв на отримання допомоги переселенцям
Кабінет Міністрів України продовжив термін подачі заяви на отримання допомоги переселенцям. Кінцевий термін подання заяви - 30 квітня, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
"Уряд продовжив кінцевий термін подачі заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям до 30 квітня. Українці можуть до кінця цього місяця податися на отримання 2 тисяч гривень на дорослого і 3 тисяч гривень на дитину", - написав він.
Нагадаємо, Кабмін виділив Мінсоцполітики 10 млрд гривень на програму "надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг".
Крім того, внутрішні переселенці, щоб отримати виплати за березень, повинні зареєструватися як внутрішньо переміщені особи до 14 квітня.