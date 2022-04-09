Верещук: за добу по гуманітарних коридорах евакуювалися 4532 людини

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що за 9 квітня було евакуйовано 4 532 людини. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації в Запоріжжі доїхали 3425 осіб. З них-192 маріупольця і 3233 жителі міст Запорізької області, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Також вдалося звільнити захоплені раніше окупантами автобуси та евакуювати ними 529 жителів Мелітополя. Окупаційні війська відмовилися пропустити автобуси для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара за попередньо узгодженим маршрутом. Вони повернулися в Запоріжжя і завтра знову намагатимуться дістатися до зазначених міст для евакуації наших громадян.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 578 осіб.