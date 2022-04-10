Арахамія про гарантії безпеки України: Китай активно цікавиться
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав країни, які дали усну згоду стати гарантами безпеки України після закінчення війни, і розповів про зацікавленість Китаю щодо майбутнього договору, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Серед держав, які вже публічно заявили про намір стати підписантами угоди про гарантії безпеки, Арахамія назвав Німеччину, Туреччину, Францію та Італію.
Від Великої Британії та США є заяви про намір розглядати такий договір, при цьому поки немає остаточної згоди.
"Є зацікавленість Китайської Народної Республіки зараз. Активно вже працює над документом", - сказав Арахамія.