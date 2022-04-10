Подоляк розповів, як йде робота над гарантіями безпеки України

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк розповів, що нині на рівні юридичних підгруп відпрацьовується формулювання міжнародного договору про гарантії безпеки України, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це Подоляк заявив в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що в міжнародному договорі буде не тільки Україна і Россі, а й країни, які виступлять потенційними гарантами безпеки України.

"Ми розуміємо, що Росія постійно змінює свої позиції. Тому ми хочемо, щоб у цьому договорі було багато країн. І сьогодні розмова йде в робочих підгрупах - як повинна бути імплементована частина країн-гарантів" , - заявив Подоляк.

За його словами, поруч з Україною має бути 5-7 країн гарантів, тому зараз йде робота над юридичними формулюваннями.

Подоляк також заявив, що Росія хоче включити в договір Білорусь, оскільки ця країна знаходиться в її підпорядкуванні.