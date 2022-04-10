Польща має намір заборонити імпорт газу і вугілля з Росії

Польща планує в найближчі місяці заборонити постачання енергоресурсів з Росії. Йдеться про імпорт газу та вугілля, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський в інтерв'ю Berliner Zeitung.

"Навіть якщо таке рішення не буде прийнято Євросоюзом, ми самі приймемо його протягом декількох місяців, щоб подати хороший приклад і спонукати інші країни зробити так само" , - зазначив Шинковський.

Він також підкреслив, що тільки спільне рішення європейських держав матиме значний вплив на російську економіку.