Резніченко: Росія завдала ракетних ударів по Дніпропетровській області

Російські війська вночі завдали ракетних ударів по різних містах Дніпропетровської області. Зруйновано інфраструктурний об’єкт, є постраждалий, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах" , - зазначив Резніченко.

За його словами, в Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий.

Крім того, в Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт – зруйнувала приміщення і спричинила займання. Люди не постраждали.

У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства, ніхто не постраждав.