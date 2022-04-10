Британська розвідка: РФ вербує військових в Придністров'ї

Через численні втрати своїх солдатів в Україні Росія робить спроби вербувати жителів Придністров’я, а також хоче відновити на службі своїх колишніх військових, повідомляє Укрiнформ.

Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

"У відповідь на численні втрати збройні сили РФ хочуть збільшити чисельність особового складу за рахунок персоналу, звільненого з військової служби з 2012 року" , – йдеться у повідомленні.

У міністерстві також зазначили, що, намагаючись посилити військо, Росія також здійснює спроби вербувати жителів невизнаного Придністров’я.