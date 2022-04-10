Верещук: на неділю узгодили 9 гуманітарних коридорів

На неділю, 10 квітня, погоджено дев'ять гуманітарних коридорів для евакуації людей, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, у Донецькій області буде евакуація з Маріуполя до Запоріжжя (на власному транспорті).

У Запорізькій області евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами: Бердянськ – Запоріжжя; Токмак – Запоріжжя (місце зборів: вул. Шевченка, 5); Енергодар – Запоріжжя (місце збору автомобілів оголосить місцева влада).

У Луганській області запланована евакуація: Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28); Лисичанськ – Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324); Попасна – Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42); с. Гірське – Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13); Рубіжне – Бахмут.