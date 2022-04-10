У Генштабі повідомили про втрати російської армії в Україні

У Генштабі повідомили про втрати російської армії в Україні
Фото: Facebook

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вбитими 19300 солдатів та 1911 броньованих машин, повідомляє Українська правда.

Про це свідчать дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 19300 осіб,
  • танків ‒ 722 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1911 од,
  • артилерійських систем – 342 од,
  • РСЗВ - 108 од,
  • засобів ППО – 55 од,
  • літаків – 152 од,
  • гелікоптерів – 137 од,
  • автомобільної техніки – 1384 од,
  • кораблів / катерів – 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
  • спеціальної техніки – 25.
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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