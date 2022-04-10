У Генштабі повідомили про втрати російської армії в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вбитими 19300 солдатів та 1911 броньованих машин, повідомляє Українська правда.
Про це свідчать дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 19300 осіб,
- танків ‒ 722 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1911 од,
- артилерійських систем – 342 од,
- РСЗВ - 108 од,
- засобів ППО – 55 од,
- літаків – 152 од,
- гелікоптерів – 137 од,
- автомобільної техніки – 1384 од,
- кораблів / катерів – 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
- спеціальної техніки – 25.
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.