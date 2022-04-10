У Генштабі повідомили про втрати російської армії в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вбитими 19300 солдатів та 1911 броньованих машин, повідомляє Українська правда.

Про це свідчать дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 19300 осіб,

танків ‒ 722 од,

бойових броньованих машин ‒ 1911 од,

артилерійських систем – 342 од,

РСЗВ - 108 од,

засобів ППО – 55 од,

літаків – 152 од,

гелікоптерів – 137 од,

автомобільної техніки – 1384 од,

кораблів / катерів – 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,

спеціальної техніки – 25.

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.