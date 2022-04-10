ДПСУ: на Луганщині прикордонники відбили атаку та взяли бранця

На Луганщині прикордонники відбили ворожу атаку і взяли бранця, повідомляє Українська правда.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

За словами офіцера, який організує оборону цієї позиції, це вже четверта спроба настання російських окупантів.

Цього разу вони спробували непомітно підкрастись до позицій українських бійців. Прикордонники щедро пригостили свинцем непроханих "гостей".

Кілька загарбників залишилися удобрювати український чорнозем, а один поранений благав не стріляти і здався.

Бранець, уродженець Стаханова, зізнався, що з 2019 року служить артилеристом. Чи причетний він до обстрілу мирних українців, ще належить з'ясувати".