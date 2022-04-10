Мер: в Ірпінь з Києва почали прокладати водогін
Сьогодні, 10 квітня в місті Ірпінь почали прокладати водогін зі столиці. А Червоний хрест виділив на водозабезпечення 20 млн гривень, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив мер міста Олександр Маркушин.
"Попри те, що сьогодні неділя, в Ірпені і для Ірпеня протягом дня знову кипітиме робота. Відправляємо чергову групу волонтерів на прибирання міста. Завершуємо будівництво переправи через річку. Починаємо прокладати водогін з Києва. У цьому нам допомагає "Київводоканал", "Житомирводоканал", підрядники. А Товариство Червоного Хреста саме для забезпечення ірпінців водою виділило для нас 20 млн грн!", - розповів Маркушин.