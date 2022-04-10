ОВА: в Рубіжному почався бій, можливий наступ на Сєвєродонецьк

У середині міста Рубіжне Луганської області почався позиційний бій. Тим часом російські війська можуть здійснити наступ на Сєвєродонецьк з боку окупованого Щастя, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час відеозвернення.

"У Рубіжному розпочався позиційний бій в середині міста. Цілу ніч окупанти обстрілювали всі населені пункти вільної Луганщини" , - сказав Гайдай.

За його словами, окупанти не полишають спроб здійснити прорив біля Попасної та Рубіжного, але безрезультатно, ворог зазнавав втрат. Всі атаки відбиваються.