ОВА: в Рубіжному почався бій, можливий наступ на Сєвєродонецьк
У середині міста Рубіжне Луганської області почався позиційний бій. Тим часом російські війська можуть здійснити наступ на Сєвєродонецьк з боку окупованого Щастя, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час відеозвернення.
"У Рубіжному розпочався позиційний бій в середині міста. Цілу ніч окупанти обстрілювали всі населені пункти вільної Луганщини", - сказав Гайдай.
За його словами, окупанти не полишають спроб здійснити прорив біля Попасної та Рубіжного, але безрезультатно, ворог зазнавав втрат. Всі атаки відбиваються.
"Можливий наступ на Сєвєродонецьк може відбутися з боку окупованого Щастя. Угруповання росіян на Луганщині - близько 60 тисяч вбивць. ЗСУ готові дати відсіч", - резюмував Гайдай.