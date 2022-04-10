Ізраїль запустив гуманітарний повітряний міст в Україну в рамках якого планується доставити шість авіагрузів протягом наступних тижнів. Перша партія вже прибула до нашої країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в Twitter.

"Ізраїль запустив гуманітарний повітряний міст до України. Протягом наступних кількох тижнів шість вантажних літаків привезуть ліки, медикаменти, продукти харчування тощо. Першу партію вже привезли в Україну" , - написав він.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що країна твердо стоїть на боці України.

При цьому він підкреслив, що Ізраїль створив польовий госпіталь в Україні для догляду за пораненими і робить все можливе, щоб допомогти припинити війну Росії проти України.