Мер: Росія почала скидати на Харків бомби на парашутах

У Харкові фіксується застосування російськими загарбниками нового виду снарядів, що спускаються на парашутах, повідомляє Укрiнформ.

Про це повідомила прес-служба Харківської міської ради у Телеграмі з посиланням на слова міського голови Ігоря Терехова.

«Півтора місяці ворог бомбить Харків. Два останні дні, разом із мінами, снарядами, «Градами» Харків стикається з бомбардуванням новим видом бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах. Прошу вас у жодному разі не наближатися до них і відразу повідомляти про це рятувальникам за телефонами 101 або 112», – зазначив Терехов .

Фото: t.me/hueviykharkov

Мер закликав харків'ян, якщо є можливість перебувати в укриттях, бомбосховищах, на станціях метрополітену – особливо у нічний час.

Як повідомлялося, 8 квітня очевидці помітили боєприпаси на парашутах на околиці міста, тоді було зруйновано щонайменше сім приватних будинків.

9 квітня у тому ж районі було зруйновано п'ятиповерхівку.