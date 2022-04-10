Bild: Україна має намір закупити німецькі бойові машини піхоти Marder

Україна має намір закупити німецькі бойові машини піхоти Marder безпосередньо у виробника - компанії Rheinmetall. Про це, посилаючись на Bild, повідомляє Європейська правда.

За даними видання, компанія планує поставити 35 бронемашин до кінця року.

Також повідомляється, що Rheinmetall спочатку пропонувала 100 списаних бронетранспортерів Marder, які роками стоять на майданчику компанії. Оскільки їх спочатку потрібно відремонтувати, компанія запропонувала обмін: Бундесвер негайно поставить в Україну готові до використання БМП, а потім отримає відремонтовані від Rheinmetall.

Міністерство оборони Німеччини відмовило, заявивши, що Бундесверу потрібні бронемашини як на східному фланзі НАТО (141 Marder), так і для навчань і тренувань (близько 100 Marder).

Проте, за інформацією Bild, у Міноборони БМП навіть не оглядали, щоб оцінити стан та необхідність ремонту та обслуговування.

Посол України Андрій Мельник розкритикував таку поведінку відомства: "Якщо це правда, що міністерство досі не інспектувала їх, то це скандал. Війна Росії на знищення проти мирного населення України вирує вже 45 днів, але Берлін, як і раніше, не поспішає".

Раніше повідомлялося, що німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії пообіцяв Україні нову військову допомогу, яка включає бронетехніку та протикорабельну зброю.