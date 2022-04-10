Венедиктова: Україна ідентифікувала 500 підозрюваних військових злочинців
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що Україна ідентифікувала 500 підозрюваних військових злочинців. Вона додала, що існує не менше 5600 випадків передбачуваних військових злочинів, повідомляє РБК-Україна.
Разом з тим Венедіктова назвала президента Росії Володимира Путіна "головним військовим злочинцем 21 століття", і пояснила, що він володіє певним імунітетом від судового переслідування в силу свого становища.