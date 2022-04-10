У Києві відновлює роботу бізнес: які заклади вже працюють

У Києві відновлює роботу бізнес: у суботу, 9 квітня, у місті працювали понад 900 продовольчих магазинів, 35 ринків та близько 460 кафе, повідомляє Економічна правда.

Про це розповіли у КМДА.

"Вчора в місті працювало понад 900 закладів з продажу продовольчих товарів, 173 об'єкти роздрібної торгівлі "Київхліб", у тому числі 10 на території Київської області у містах Бровари та Фастів", - йдеться у повідомленні .

Зазначається, що працюють 35 ринків, близько 460 кав'ярень, 55 пекарень, близько 340 перукарень та барбершопів, понад 110 студій манікюру, 535 станцій технічного обслуговування авто, 90 ремонтних майстерень одягу, взуття, близько 30 веломайстерських, 7 ноутбуків, 5 хімчисток, 75 автомагазинів та 35 мийок.

На карті у додатку "Київ Цифрової" оновлюють карту бізнесу столиці, яка зараз працює. Карта також доступна за посиланням.

Столичних підприємців закликають підтримати економіку: заклади, що працюють, оновлюють на картах у додатку "Київ Цифрової", додають у КМДА.

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