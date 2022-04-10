ОВА: за добу Харківщину обстріляли 66 разів, у Дергачах двоє людей загинули

За добу Харківщину обстріляли 66 разів, у Дергачах двоє людей загинули, повідомляє Укрiнформ.

Про це написав у Фейсбуці голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

«Минулої доби російські війська завдали близько 66 артилерійських, мінометних ударів по районах Салтівки, П'ятихаток, Олексіївки, ХТЗ, центру міста. Внаслідок обстрілів, на жаль, 9 постраждалих. За цю добу обстріли знову зазнали Дергачі і район - 2 особи загинули, є постраждалі», - повідомив Синегубов .

Він зазначив, що російська армія продовжує «воювати» із громадянським населенням, бо на фронті перемог не має.

Як повідомлялося, вночі 10 квітня ЗСУ знищили велику колону ворожої техніки та живої сили, яка рухалася в Ізюмському напрямку.