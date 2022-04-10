У МВС назвали головну стратегію Росії у війні з Україною
Головна мета російської армії в Україні – об'єкти інфраструктури. У Москві справді хочуть, щоб Україна не розвивалася та була з РФ на одному рівні, повідомляє УНІАН.
Про це розповів радник Міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
Він також зазначив, що ніч 10 квітня була важкою у кількох областях.
Сильні обстріли цієї ночі переживали мешканці Миколаївщини, Харківщини та Дніпропетровщини.
"Ключова мета - спроба деіндустріалізації України та знищення інфраструктурних об'єктів", - сказав радник голови МВС.
Варто також врахувати, що постійні ракетні удари та авіанальоти на регіони – метод деморалізації та спроби посіяти паніку серед населення, каже Денисенко.