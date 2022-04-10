У Нацбанку розповіли, куди підуть кошти зі спецрахунку МВФ

Кошти зі спецрахунку МВФ для підтримки України спрямують на потреби бюджету та платіжного балансу, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

"Ми очікуємо на фінансову допомогу від держав-членів МВФ. Крім того, передавати допомогу зможуть не лише уряди, а й міжнародні організації та міжурядові освіти" , - зазначили в українському центробанку.

Створення цього інструменту було ініційоване канадським виконавчим директором МВФ. Ідею одразу підтримали директори від нідерландсько-бельгійської групи країн, до якої входить і Україна, а також групи країн Скандинавії та Балтії.

За словами голови НБУ Кирила Шевченка, регулятор ініціював зустріч наступного тижня з послами країн Групи семи, щоб обговорити майбутню підтримку.

Раніше глава НБУ Кирило Шевченко заявляв, що сумарна міжнародна підтримка України перевищує $20 млрд.