Боррель скликає військовий комітет ЄС для постачання зброї Україні

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що отримав від влади України список необхідного озброєння для протистояння російській агресії. Боррель повідомив, що скликає Військовий комітет ЄС, щоб обговорити поставки зброї, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це він заявив у інтерв'ю виданню Corriere Della Sera.