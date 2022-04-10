Боррель скликає військовий комітет ЄС для постачання зброї Україні
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що отримав від влади України список необхідного озброєння для протистояння російській агресії. Боррель повідомив, що скликає Військовий комітет ЄС, щоб обговорити поставки зброї, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Про це він заявив у інтерв'ю виданню Corriere Della Sera.
"Я повертаюся зі списком зброї, яка потрібна українцям. І ми будемо слідувати йому. Але у Європейського союзу немає зброї. Ми повинні постукати у двері країн-членів і сказати, що необхідно. Я скликаю (як повернуся в з Києва, - ред.) Військовий комітет ЄС для поставок", - повідомив глава дипломатії ЄС.