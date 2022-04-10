Радник мера: у Маріуполі окупанти вбивають цивільних на вулицях

У Маріуполі триває «зачистка» цивільних жителів: окупанти вбивають людей просто на вулицях і спалюють тіла для приховання злочинів. Також росіяни примусово мобілізують чоловіків до лав військ контрольованої РФ псевдореспубліки «ДНР», повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами у місті триває «зачистка». Зокрема російські окупанти шукають «нацистів». Для цього російські війська встановили декілька блокпостів, переважно в Кальміуському та Центральному районах.

"Нацист в розумінні росіян — це кожний, хто любить свою Україну та не скорився окупанту" , — написав Андрющенко.

Він розповів, що в процесі зачисток окупанти не соромляться вбивати цивільних прямо на вулицях, а потім фотографуватись з убитими, хизуючись «перемогою».

Також окупанти продовжують прибирати тіла загиблих із вулиць, розгортають крематорії, щоб замести сліди своїх злочинів.

Напередодні Маріупольська міськрада показала підземний перехід в районі Садків, що на околиці міста. Там окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, вбитих російськими військовими.

"Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих в районі Садків Кальміуського району. Що черговий раз підтвердила інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах" , — написав заступник мера міста.

Також він розповів, що російські окупанти примусово і залякуванням мобілізують чоловіків з Маріуполя в «армію» «ДНР».

Маріуполь залишається заблокованим російськими окупантами вже понад місяць. Вони систематично обстрілюють цивільну інфраструктуру міста. За попередніми оцінками, там загинули вже щонайменше п’ять тисяч мешканців.

Станом на 4 квітня у місті ще залишалися приблизно 130 тисяч мирних мешканців, які не можуть виїхати через дії армії РФ. Окупанти не припиняють обстріли навіть після домовленостей про гуманітарні коридори. Частину маріупольців примусово вивозять на територію підконтрольної РФ «ДНР» або Росії.

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