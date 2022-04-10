Посол ЄС: статус кандидата для України дасть їй мотивацію у війні з РФ

На думку посла Євросоюзу в Україні Матті Маасікаса, надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стане дуже важливим мотиваційним поштовхом для України у російсько-українській війні, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв'ю Postimees.

Матті Маасікас зазначив, що в керівних органах Євросоюзу, і в Києві зараз прагнуть рухатися за процедурою якнайшвидше, і звернув увагу, що в Єврокомісії натякнули на готовність допомагати із заповненням опитувальника про вступ до ЄС - що є досить винятковою ситуацією.

За його словами, Україні слід заповнити його якнайшвидше, і в Києві є велика політична воля для цього. Маасікас розповів, що вже у понеділок буде зустріч із прем'єром Денисом Шмигалем, на якій обговорять ці питання.

"Очевидно, що саме надання статусу кандидата дасть Україні таку потужну мотивацію в цій війні, що допомога зброєю більше не буде необхідна", - сказав він .

Матті Маасікас застеріг, що процес руху до членства все одно не буде простим, тому що розширення ніколи не було в ЄС популярною ідеєю, а крім того, йдеться про суто практичні вимоги.

"Внутрішній ринок та його вимоги – це левова частка законодавства ЄС. Не можна просто взяти і прийняти когось. Якщо відповідності критеріям немає – то весь ринок матиме певні проблеми. Навіть я не можу уявити, що країні надають статус кандидата і вони через рік набувають членства. Але ви маєте рацію - це буде велика мотивація, а також дає чітке розуміння, що Україні потрібно зробити", - зазначив посол .

На запитання журналістів про те, чи заважатиме руху України до членства війна з Росією та тимчасово окуповані території, він сказав, що не може давати чітких прогнозів у цьому питанні. Матті Маасікас навів приклад Кіпру, який став членом ЄС, незважаючи на заморожений конфлікт та окуповані території.

Нагадаємо, 8 квітня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата у ЄС.

Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова з відповідями за тиждень. За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, опитувальник, який отримала Україна, значно менший, ніж був у інших держав, і Україна вже передала Єврокомісії 70% необхідної інформації.