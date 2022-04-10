Папа Римський закликав Україну і Росію до великоднього перемир'я

Папа Римський Франциск закликав Україну і Росію до великоднього перемир'я у військових діях. Він також закликав Київ і Москву досягти миру в переговорах, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це він заявив під час служби Вербної неділі для десятків тисяч людей на площі Святого Петра у Ватикані.