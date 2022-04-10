ЗСУ: десантники знищили 2 російські безпілотники в Харківській області

Житомирські десантники успішно знищили два російських БПЛА "Орлан-10" з ПЗРК Starstreak на Хаківщині, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"На Харківщині підрозділ протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України з ПЗРК британського виробництва "Starstreak" успішно знищив черговий російський БПЛА "Орлан-10" , – йдеться в повідомленні.

Це вже другий збитий "Орлан-10", перший БПЛА такого типу – був збитий вчора.