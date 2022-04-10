ЗСУ збили російський бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв

Російські загарбники намагаються покращити свої позиції на Миколаївському напрямі, але ЗСУ знищують ворога. Крім того, на Одещині ймовірність завдання ракетного удару залишається високою, повідомляє Укрiнформ.

Про це у Телеграмі повідомляє прес-служба Міноборони із посиланням на оперативне командування "Південь".

"Окупанти намагаються покращити своє становище на Миколаївському напрямку, проте наші війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи супротивника з позицій і знищуючи його ресурси", - йдеться в повідомленні .

Як зазначається, зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збито російського винищувача-бомбардувальника СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв.

Загальні втрати ворога лише минулої ночі склали 70 окупантів і сім одиниць техніки.

Крім того, на Херсонщині окупанти розгорнули ремонтні майстерні для техніки та польові госпіталі. Окрім артилерійських та ракетних обстрілів, ворог продовжує чинити тиск інформаційно, приписуючи собі вигадані перемоги, звинувачуючи українську владу у утисках прав і свобод мешканців південних регіонів, агітуючи за створення квазіреспублік.

Обстановка у Чорному морі істотних змін не зазнала, повідомили у прес-службі. Корабельно-катерні групи супротивника продовжують блокувальну діяльність. Імовірність завдання ракетного удару залишається високою, не залишає ворог і зухвалих планів висадки десанту.