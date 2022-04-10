Прем'єрка Фінляндії заявила про готовність до нових санкцій проти РФ

Прем'єрка Фінляндії заявила про готовність до нових санкцій проти РФ
Фото: Laura Kotila / Finnish Government

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про готовність своєї країни ввести нові санкції проти Росії. Вона заявила, що зростання цін на електрику не стане перешкодою, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Люди щодня гинуть в Україні, ми повинні змусити (Росію - ред.) припинити цю війну. Ми повинні бути готові поступитися власним комфортом заради цього", - цитує видання заяву Марін.

Глава фінського уряду додала, що її країна готова ввести нові санкції проти Росії. За її словами, зростання цін на електроенергію не стане перешкодою.

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