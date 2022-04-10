Зеленський поговорив із Шольцем про покарання військових злочинців, санкції та підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Підкреслили, що всі винні у військових злочинах мають бути ідентифіковані та покарані. Обговорили антиросійські санкції, оборонну та фінансову підтримку України", – повідомив Володимир Зеленський .

Had a phone conversation with @OlafScholz . We emphasized that all perpetrators of war crimes must be identified and punished. Ми також обговорювали антиросійські рішення, захист і фінансову допомогу для України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 10, 2022

Раніше цього тижня Олаф Шольц заявив, що Німеччина може постачати Україні лише озброєння, яке армія країни вміє використати та може одразу застосувати.

За інформацією ЗМІ, в уряді Німеччини було запропоновано надати Україні німецькі танки, але Шольц відкладає остаточне рішення, пояснюючи це необхідністю узгодити позиції з іншими західними союзниками.