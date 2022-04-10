Арестович: Росія спробує захопити Маріуполь до 9 травня
Російські військовослужбовці намагатимуться захопити Маріуполь до 9 травня. Можуть кинути всі свої сили для цього, оскільки ув'язнили через міцну оборону міста українські захисники, повідомляє РБК-Україна.
Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав в ефірі 24 канали.
"Вони (окупанти-ред.) всі сили, швидше за все, кинуть на остаточне захоплення Маріуполя. Але вони там трохи пов'язали, тому що наші тримають оборону в тих районах, їх дуже важко прорвати", - заявив Арестович.
За словами радника керівника ВП, також загарбники планують кинути частину сил і на зону ООС, щоб взяти в облогу Краматорськ та Слов'янськ.
Арестович не вірить у те, що окупанти можуть піти на Дніпро та Запоріжжя.
"Найкраще, що б я зробив на їхньому місці - це просто підписав би мирний договір, домовився, частину сил, які вони сюди тягнуть - залишив би на вихід. Тому що вихід - це дуже непроста військова операція", - додав Арестович.