Арестович: Росія спробує захопити Маріуполь до 9 травня

Російські військовослужбовці намагатимуться захопити Маріуполь до 9 травня. Можуть кинути всі свої сили для цього, оскільки ув'язнили через міцну оборону міста українські захисники, повідомляє РБК-Україна.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав в ефірі 24 канали.

"Вони (окупанти-ред.) всі сили, швидше за все, кинуть на остаточне захоплення Маріуполя. Але вони там трохи пов'язали, тому що наші тримають оборону в тих районах, їх дуже важко прорвати", - заявив Арестович .

За словами радника керівника ВП, також загарбники планують кинути частину сил і на зону ООС, щоб взяти в облогу Краматорськ та Слов'янськ.

Арестович не вірить у те, що окупанти можуть піти на Дніпро та Запоріжжя.