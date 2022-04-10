Міністр: Британія може запровадити санкції проти російських генералів

Великобританія може запровадити санкції проти російських військовослужбовців та генералів, підозрюваних у скоєнні військових злочинів, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив міністр у справах поліції Великої Британії Кіт Мальтуз в інтерв'ю Sky News.

"Поки це триває, ми можемо вжити заходів усередині країни у зв'язку з санкціями, які ми можемо накласти на окремих осіб, включаючи комбатантів, провідних генералів та інших осіб, причетних до цього, щоб показати, що ми визнаємо їхню участь у цьому жахливому, жахливому нападі на вільну демократичну країну", - сказав міністр .

Мальтуз додав, що докази звірств під час війни мають бути зібрані якомога "старішими".

У п'ятницю прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон прибув до Києва з неанонсованим візитом та подав Володимиру Зеленському пропозиції щодо посилення військової допомоги.