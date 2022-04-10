ОВА: російські війська знову вдарили по аеропорту у Дніпрі

ОВА: російські війська знову вдарили по аеропорту у Дніпрі
Фото: flickr

Військові Росії повторно атакували аеропорт у Дніпрі. Об’єкт зруйнований і інфраструктура поруч із ним, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не залишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт та інфраструктура поряд. А ракети відлітають та летять. Кількість постраждалих з'ясовуємо”, – написав він.

Резніченко додав, що повідомить, щойно буде інформація.

Також, за його словами, у Звонецькому окупанти поцілили в інфраструктурному об'єкті. Там працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюються.

Раніше повідомлялося, що минулої доби на Дніпропетровщині було сім "прильотів". Українські військові знищили ворожу ракету та безпілотник.

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