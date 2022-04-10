Міністр оборони: Словаччина може продати гаубиці Україні

Словаччина та Україна обговорюють можливість постачання самохідних гаубиць Zuzana. Питання винищувачів поки не на порядку денному.﻿ Про це, посилаючись на місцевий сайт pravda.sk, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь підтвердив, що ведуться переговори про продаж самохідних гаубиць Zuzana. Поки обговорюється, яка саме модифікація буде поставлена - Zuzana 2000 або Zuzana 2.

"І ми також говоримо про можливість переправлення пошкоджених українських бойових машин і танків Т-72 або Т-55 на нашу територію. І на наших військово-ремонтних підприємствах ми їх відремонтуємо і повернемо в Україну" , - пояснив міністр.

Що стосується винищувачів МіГ-29, то, за його словами, незабаром виникне проблема, як тримати їх у строю, оскільки російські механіки поїхали їх країни.

У той же час міністр внутрішніх справ Роман Микулеца заявив, що Братислава могла б поставити і винищувачі, але дане питання поки не на порядку денному.

"На мій погляд, їх тут давно не мао б бути" , - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина передала Україні протиповітряну систему C-300, яка допоможе протистояти російським ракетним ударам і авіанальотам.