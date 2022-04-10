ERR: латвійські прикордонники розгорнули на кордоні 152 фури з Білорусі та РФ

Латвійські прикордонники за суботу 9 квітня не впустили в країну 152 фури на російських та білоруських номерах у зв'язку з початком дії нових санкцій Євросоюзу. Про це, посилаючись на ERR, повідомляє Європейська правда.

Представник митниці Андреіс Вайварс зазначив, що жодне з транспортних засобів не підпадало під винятки із санкцій, тому всіх їх не пропустили.

За його словами, перші водії нічого не знали про нові обмеження, проте протягом дня інформація поширилася і після цього потік вантажівок із РФ та Білорусії різко знизився.

Нагадаємо, на цьому тижні ЄС затвердив новий пакет санкцій, який передбачає заборону будь-яким російським та білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом у межах ЄС, зокрема транзитом.

Винятки надаються для низки продуктів, таких як фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи пшеницю, а також для автомобільного транспорту з гуманітарною метою.

Виняток також становлять товари, що рухаються територією країн ЄС між Калінінградською областю та основною територією РФ.

Російські та білоруські вантажівки, що перебували на території ЄС станом на 9 квітня, мають залишити територію блоку до 16 квітня.