Арестович: у Маріуполі прикордонник підірвав себе, щоб не здати ворогові позицію

Сьогодні, 10 квітня, в Маріуполі український прикордонник підірвав себе на радіостанції, щоб вона не дісталася російським окупантам, повідомляє Новое время.

Про це повідомив на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

"За попередніми даними, сьогодні в Маріуполі один зі старших офіцерів прикордонних військ, перебуваючи під оточенням ворожими військами та поранений, підірвав себе разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася ворогу. Останніми слова в радіостанції були Слава Україні!" , — сказав Арестович.

Він також зазначив, що жоден український прикордонник не покинув поле бою після початку повномасштабного російського вторгнення.