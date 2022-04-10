Путін зустрінеться з Лукашенком на День космонавтики

Російський президент Володимир Путін запланував зустріч із лідером режиму Білорусі Олександром Лукашенком на космодромі "Східний" 12 квітня, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Союзники разом відвідають космодром "Східний" у День космонавтики. Там Путін і Лукашенко поспілкуються з робітниками та ознайомляться з ходом будівництва. За мотивами візиту президент РФ і керівник режиму Білорусі проведуть пресконференцію.