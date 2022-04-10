Міненерго: без світла в Україні залишаються понад тисячi населених пунктів

Станом на 10 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 1023 населених пунктів, всього близько 741,4 тисяч споживачів. Без газопостачання залишаються понад 305 тисяч абонентів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

За даними прес-служби, за минулу добу відновлено електропостачання понад 32,6 тисячі споживачів.

Зокрема, у Київській області – 13,8 тисячі споживачів, Донецькій – 6,3 тисячам, Харківській – 6 тисячам, Запорізькій – 4,2 тисячам, Миколаївській – 1,9 тисячі, Сумській – 400 абонентам.