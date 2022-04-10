Кулеба закликав науковців зі всього світу дослідити причини звірств росіян в Бучі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав науковців з усього світу дослідити, що призвело до різанини в Бучі, повідомляє Новое время.

Про це він написав у Twitter.

"Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали відчуття російської переваги та закладали підґрунтя для цих звірств. Я закликаю науковців з усього світу досліджувати, що призвело до Бучі" , — йдеться в повідомленні.

Після втечі окупантів із Київської області світ побачив результати їхніх звірств, жертвами яких стали сотні людей. У Бучі, Ірпені та по Житомирській трасі були виявлені тіла закатованих і вбитих росіянами мирних жителів.

Мер Бучі повідомив, що у звільненому від окупантів місті вже ідентифікували 163 убитих мирних жителів, загинули щонайменше 320 людей. 90% жителів, загиблих під час захоплення міста російськими окупантами, були розстріляні.