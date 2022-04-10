Зеленський звернувся до Польщі у 12-у річницю Смоленської катастрофи

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих 12 років тому в авіакатастрофі під Смоленськом представників еліти Польщі та висловив солідарність із польськими партнерами, які поряд з Україною протидіють російській агресії, повідомляє Укрiнформ.

Про це він написав у Твіттері.

«Сьогодні вшановуємо пам'ять жертв авіакатастрофи під Смоленськом, яка 12 років тому забрала життя Президента Леха Качинського та представників польської еліти. Цього дня ми солідарні з нашими польськими друзями та союзниками, які твердо стоять з Україною у протидії агресії Росії», - зазначив Президент .

Як повідомлялося, в авіакатастрофі 10 квітня 2010 поблизу військового аеродрому "Смоленськ-Північний" розбився польський урядовий літак з 96 людьми на борту. В авіакатастрофі загинули президентські подружжя Лех та Марія Качинські, все військове командування польської армії, значна частина польської політичної, релігійної та громадської еліти країни. Вони прямували на вшанування жертв Катинського злочину у 70-ліття тієї трагедії.

У 2011 році польська урядова комісія з розслідування причин катастрофи та міждержавний авіаційний комітет у Москві основними причинами катастрофи назвали помилки екіпажу польського літака. Крім того, польська комісія значну відповідальність поклала на російських контролерів руху на аеродромі "Смоленськ-Північний", які подавали частково неправдиву інформацію екіпажу та не заборонили посадку Ту-154М на аеродромі.

Після приходу до влади у Польщі у 2015 році правоконсервативної партії "Право та Справедливість" (PiS) Ярослава Качинського новий уряд скасував рапорт своїх попередників, назвавши його нелегітимним, і в лютому 2016 року відновив Смоленське слідство. З того часу було проведено ексгумацію тіл усіх жертв катастрофи, а також ще раз досліджено всі записи "чорних ящиків" та елементи розбитого літака на предмет виявлення вибухових речовин. Зразки зібраних матеріалів спрямовані до кількох міжнародних лабораторій, які мають підтвердити чи виключити наявність залишків вибухових речовин.

У Польщі неодноразово покладали відповідальність за катастрофу на росіян, натякаючи на можливу причетність до катастрофи російської влади.