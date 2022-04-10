У Німеччині російський банк позбавили контролю над європейською "дочкою"

Другий за розмірами російський банк ВТБ не зможе впливати на діяльність своєї дочірньої компанії VTB Bank SE, що зареєстрована у Німеччині, повідомляє Європейська правда.

Таке рішення оголосив німецький банківський регулятор.

Тепер російський банк позбавлений "використання права голосу" у прийнятті рішень керівництва VTB Bank SE, а її керівництво тепер має заборону на " дотримання директив" з РФ.

Тим самим, переконаний регулятор, російський ВТБ повністю позбавлений контролю за роботою "доньки". Одночасно там уточнюють, що заборона на перерахування коштів "суб’єктам групи ВТБ " діє вже "кілька тижнів".

На таких умовах регулятор не став приймати рішення про заборону роботи VTB Bank SE.

Нагадаємо, 8 квітня ВТБ потрапив під дію "блокуючих" санкцій ЄС. До того банк було відрізано від можливості використовувати платіжну систему SWIFT, а санкції проти нього раніше запровадили США та Велика Британія.

Показово, що ВТБ готувався до нових санкцій, плануючі терміново продати свою доньку. Наприкінці березня стало відомо, що німецький регулятор дав згоду на такий продаж, щоб уникнути безладу в VTB Bank SE.

Однак реалізувати цей план не вдалося до прийняття нового пакету санкцій ЄС,

Не виключено, що тепер банк чекатиме процедура банкрутства. Таким шляхом пішов російський Сбербанк, якій раніше потрапив під дію санкцій ЄС, по відношенню до своєї дочірньої компанії Sberbank Europe AG, яка базується в Австрії.