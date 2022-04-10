Міністр оборони: Туреччина не пропустить військові кораблі у Чорне море

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Туреччина не пропускатиме військові кораблі країн, які перебувають у стані війни, відповідно до міжнародного права, повідомляє Українська правда.

Про ц повiдомляє турецький телеканал TR Haber з коментарем Акара.

"Ми будемо дотримуватися Конвенції Монтре. Ми не пропускатимемо військові кораблі в Чорне море".

Конвенція Монтре була ухвалена 1936 року. Вона уповноважує турецьку владу блокувати прохід через протоки Босфор і Дарданелли із Середземного моря до Чорного військових суден тих країн, які перебувають у стані війни.