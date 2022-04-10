Зеленський: Захід запізнився із наданням деяких видів озброєння

Президент України Володимир Зеленський заявив, що певні види озброєння, яке надають західні партнери, надійшли занадто пізно, повідомляє Новое время.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Associated Press. Глава держави вважає що деяке озброєння можна було передати ще до загибелі великої кількості українців.

"Все обладнання, все що вони вже надсилають, для деяких видів обладнання це зроблено запізно. Тому що, коли ми, наприклад, говоримо про Маріуполь, коли ви втрачаєте тисячі людей, і що тепер?" , — сказав Зеленський.

Водночас за його словами, деякі європейські лідери вже змінили свою думку й зараз підтримують постачання зброї нашій країні.

"Я це справді бачу. І деякі європейські лідери змінили свою позицію. Але ви бачите ціну цих змін" , — сказав президент.

На питання про те, це достатньо зброї отримала Україна, щоб зробити різницю у війні, президент відповів: «Ще ні, ще ні».

Президент також сказав, що, якби Україна була членом НАТО, цієї війни б не було, або вона мала б інший вигляд.