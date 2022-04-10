На ЧАЕС провели другу з початку окупації станції ротацію персоналу

На Чорнобильській АЕС вдалося провести другу з початку окупації російськими військами станції ротацію персоналу. До Славутича повернулися 51 співробітник, з них 11 тих, що працювали ще з 23 лютого, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"09 квітня у місто Славутич повернувся 51 співробітник Чорнобильської АЕС, з тих, які працювали на майданчику станції під час її окупації військами російської федерації" , - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, серед тих, хто повернувся:

40 працівників, які 20 березня погодилися поїхати на окуповану станцію для ротації

11 працівників, які працювали на станції з 23 лютого (в цілому їх зміна замість 12 годин тривала понад 1000).

Відомо, що двох працівників, які знаходились на станції з 23 лютого, відправлено за місцем проживання до звільненого від окупантів Іванківського району.

Наразі на майданчику Чорнобильської АЕС нема жодної людини з тих, що були на станції у момент її захоплення.

"Із самого початку війни промисловий майданчик ЧАЕС відрізаний від міста Славутич. Автомобільні мости знищено, а залізничний маршрут через республіку Білорусь - недоступний. Адміністрація та відповідальні підрозділи ДСП ЧАЕС шукають альтернативні шляхи зробити ротацію персоналу регулярною та максимально безпечною" , - додають в повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня на Чорнобильській АЕС вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію людей. Працівники перебували на робочих місцях протягом 600 годин.