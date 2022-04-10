Федоров: через "Дія" українці вже зібрали на армію понад 250 млн гривень

Федоров: через "Дія" українці вже зібрали на армію понад 250 млн гривень
Фото: kmu.gov.ua

Через застосунок Дія на потреби ЗСУ вже зібрали понад 250 млн грн, повідомляє Новое время.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Федоров зазначив, що кошти надходять у фонд Повернись живим, який закуповує та передає все необхідне українським бійцям.

Завдяки пожертвуванням фонд закупив для армії:

  • 12 206 бронежилетів,
  • 5 660 шоломів,
  • 12 666 засобів звʼязку,
  • 3782 одиниці тепловізійної та денної оптики,
  • 2793 квадрокоптери,
  • 11 військових безпілотних авіаційних комплексів,
  • 1703 генератори та інші джерела живлення,
  • 72 автомобілі,
  • 2197 одиниць обладнання (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка),
  • 1391 ноутбук,
  • 2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників,
  • 309 одиниць саперного обладнання.

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