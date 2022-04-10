Федоров: через "Дія" українці вже зібрали на армію понад 250 млн гривень

Через застосунок Дія на потреби ЗСУ вже зібрали понад 250 млн грн, повідомляє Новое время.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Федоров зазначив, що кошти надходять у фонд Повернись живим, який закуповує та передає все необхідне українським бійцям.

Завдяки пожертвуванням фонд закупив для армії: