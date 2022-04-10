Федоров: через "Дія" українці вже зібрали на армію понад 250 млн гривень
Через застосунок Дія на потреби ЗСУ вже зібрали понад 250 млн грн, повідомляє Новое время.
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Федоров зазначив, що кошти надходять у фонд Повернись живим, який закуповує та передає все необхідне українським бійцям.
Завдяки пожертвуванням фонд закупив для армії:
- 12 206 бронежилетів,
- 5 660 шоломів,
- 12 666 засобів звʼязку,
- 3782 одиниці тепловізійної та денної оптики,
- 2793 квадрокоптери,
- 11 військових безпілотних авіаційних комплексів,
- 1703 генератори та інші джерела живлення,
- 72 автомобілі,
- 2197 одиниць обладнання (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка),
- 1391 ноутбук,
- 2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників,
- 309 одиниць саперного обладнання.