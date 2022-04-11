Біженці у Британії: як скористатися системою Wise

Українці, що вимушено виїхали за кордон через вторгнення Росії, можуть скористатися європейською системою грошових переказів Wise, повідомляє Сьогодні.

Як розповіли на офіційному сайті британської компанії, біженці з України можуть зберігати гроші, поповнювати рахунки та здійснювати розрахунки.

Картку оформити можуть і українці, що залишилися в рідній країні. Рахунки можна відкрити для євро, британських фунтів, доларів та понад 50 інших валютах.

Доступне також оформлення універсальної дебетової картки, яка дозволяє оплату в усіх перелічених валютах.

Як стати користувачем Wise

Щоб отримати дебетову картку, потрібно відкрити обліковий запис Wise. Для цього потрібно перебувати в одній з країн, де компанія надає послуги, підтвердити свою особу та поповнити рахунок у банку, а також вказати адресу в Європі, куди доставлять фізичну картку.

Для реєстрації українці можуть використати посвідчення біженця або особи, яка отримала тимчасовий захист. Після цього почати реєстрацію:

завантажити Wise на мобільний пристрій чи зайти на сайт компанії;

обрати функцію реєстрації;

ввести електронну пошту та придумати пароль;

вказати особисту інформацію – ім’я і прізвище, дату народження, адресу перебування в ЄС, номер телефону.

Активація та замовлення картки

Коли реєстрація успішно завершена, обліковий запис можна активувати на домашній сторінці. Щоб це зробити, потрібно поповнити свій рахунок Wise на 20 фунтів стерлінгів (765,8 грн) або в еквіваленті.

Якщо в користувача є інша банківська картка, гроші можна переказати з українського рахунку – дебетового або кредитного. В іншому разі, доступні перекази за реквізитами через SWIFT у фунтах стерлінгів, але тоді чекати на активацію картки доведеться до 5 днів або довше.

Активація доступна й під час розрахунку карткою в магазині чи при знятті грошей з неї в банкоматі. Картку можна підключити до системи Google Pay або Apple Pay.

Після успішної активації облікового запису Wise, доступне замовлення фізичної картки. Зробити це можна на сайті компанії або в додатку. Слід вказати адресу, куди її доставити, і сплатити 6 євро (191,94 грн). Гроші можна списати зі щойно створеного рахунку в системі.